В Бухаресте протестующие против коррупции вышли на улицы с крестами

В Румынии тысячи людей собрались на акцию протеста; они не удовлетворены тем, что правительство собирается реформировать судебную систему. Активисты вышли на улицы с флагами и крестами, сообщает "Погляд".

В воскресенье, 10 декабря, в Бухаресте на митинг вышли около десяти тысяч человек. Они выразили свое недовольство тем, что правящая партия социал-демократов пытается передать судебную систему под контроль политикам. Активисты считают, что румынские депутаты пытаются подорвать борьбу с коррупцией в одной из самых бедных европейских стран.

С собой активисты взяли плакаты с лозунгами, национальные флаги и большие белые кресты, на которых написали названия тяжелых заболеваний, таких как корь и туберкулез. Таким образом они напомнили о ряде других существующих проблем. В толпе также были замечены некоторые политики, которые тоже поддержали народ.