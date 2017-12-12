Ученые Оксфордской группы исследовали часть мощей святителя Николая

Ученые Оксфордской группы изучения мощей провели ряд анализов с фрагментом мощей святого Николая Мирликийского. Анализ костного фрагмента позволил точно установить его возраст, и он совпал с периодом земного жития святого, сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristiantoday".

Ученые Оксфордской группы изучения мощей при колледже Кебл, проделавшие анализ фрагмента тазовой кости, приписываемой историческими и церковными хрониками этому великому святому, установили высокую вероятность того, что мощи являются подлинными.

Многие фрагменты мощей святого Николая хранятся в Базилике Святого Николая в городе Бари в южной Апулии (Италия). Часть мощей также благоговейно сохраняется в церкви святителя Николая бенедиктинского монастыря на острове Лидо (Венеция), а часть разошлась по различным церквям и собраниям. Ученые также установили сочетаемость и взаимодополняемость мощей, предоставленных разными храмами, что подтверждает их принадлежность одному человеку.

Фрагмент, переданный ученым на исследование, поступил от отца Денниса О’Нейла (Dennis O'Neill), служителя храма Святой Марты Бетанской с гробницей Всех Святых в Мортон-Гроув, штат Иллинойс (США). В этот храм мощи были некогда перевезены из города Лиона (Франция). С помощью радиоуглеродного анализа ученым удалось точно датировать возраст костного фрагмента четвертым веком, а святой Николай, как известно, умер в 343 году нашей эры, и это означает, что фрагмент мощей может быть подлинным.

«Многие мощи, которые попадают к нам на анализ, чаще всего оказываются моложе того возраста, который приписывается им историческими и церковными хрониками, – говорит профессор Том Хигхам (Tom Higham), один из ученых, проводивших исследование. – А этот костный фрагмент, напротив, датируется весьма точно, и датировка совпадает с данными хроник, а потому высока вероятность того, что он действительно является частью мощей самого Святого Николая».

На сегодня этот фрагмент является наиболее древним из образцов останков, которые поступали на исследование в Оксфордскую группу изучения мощей. Университетская группа изучения мощей объединяет в себе ученых, представляющих самые разные научные дисциплины, и ставит своей задачей подтверждение подлинности святых реликвий. В настоящее время в лабораториях группы проводится анализ мощей, приписываемых святому Иоанну Крестителю.