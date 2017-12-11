В Сирии оценивают ущерб, который нанесли боевики культурно-религиозному наследию

Сирийское правительство приступило к оценке ущерба глобальному культурному наследию, который нанесли члены группировки террористов ИГИЛ, и взялось за восстановление религиозных святынь этой ближневосточной страны.

Как сообщает Islam-today, террористы разрушали и христианские, и мусульманские святыни.

К примеру, боевики переоборудовали в огневую точку мечеть Омейядов в Алеппо, включенную в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе Эль-Карьятейн в провинции Хомс члены ИГИЛ с помощью бульдозеров уничтожили сиро-яковитский монастырь Святого мученика Илиана.