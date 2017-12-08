В Вашингтоне на конференции рассказали о гонениях на христиан в современном мире

Конференция по вопросам свободы веры и гонений на христиан прошла в Вашингтоне, и на ней, в частности, отмечено, что христиане являются жертвами до 80% случаев религиозных гонений в мире. Об этом соощает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost".

Преследования христиан по всему миру почти всегда являются «переломным моментом» в каждом крупном кризисе, сказал Дэвид Карри (David Curry), директор правозащитной организации Open Doors USA, выступая на третьей Международной конференции лидеров по вопросам свободы веры в Вашингтоне.

На конференцию съехались епископы христианских церквей, политики, главы благотворительных фондов и правозащитники со всего мира, чтобы обсудить проблемы гонений на христиан, на долю которых уже приходится до 80% насилий, вершимых в мире против верующих.

«По моему мнению, очень важно, что здесь встречаются сенаторы и конгрессмены с церковными иерархами, чтобы узнать из первых уст, что творится в каждом регионе мира. Следует привлекать внимание к фактам преследований уже на первичном, низовом уровне, и сразу говорить о них во весь голос в залах конгресса, молиться об их жертвах в храмах», – отметил Карри.

«Когда людей лишают свободы молиться Богу, вслед за тем их вскоре лишают и всех остальных свобод, – сказал правозащитник. – Сейчас, в канун Рождества, самое время для всех верующих во Христа возвысить свой голос в защиту страдающих собратьев по всему миру».

Трехдневная Конференция была организована орденом Святого Андрея и высшими иерархами Патриархата Константинопольского. Среди главных мировых проблем, обсуждавшихся на конференции, была продолжающаяся гражданская война в Сирии, в ходе которой коренное христианское население зверски уничтожается или полностью изгоняется из родных мест. Обсуждались также проблемы ухудшения условий существования для коптских христиан в Египте, которых с одной стороны уничтожают исламские террористы, а с другой стороны притесняет правительство страны.

Доктор Антоний Лимберакис (Anthony Limberakis), национальный командор ордена Св. Андрея, с тревогой предупреждал в особом послании в ноябре этого года, что христианство «уничтожается и изгоняется из тех самых святых земель, где оно зародилось 2000 лет тому назад».

«Принимая сегодня участников третьей Международной конференции лидеров по вопросам свободы веры, мы хотим привлечь внимание мировой общественности к тому кризису, в который ввергнуты христиане на Ближнем Востоке», - сказал доктор Лимберакис.

На конференции выступил и архиепископ Димитрий, предстоятель Греческой Православной Архиепископии в Америке.

«Я рад видеть, что иерархи христианских церквей объединились сегодня в защиту гонимых христиан по всему миру, – сказал архиепископ Димитрий. – Наша конференция дает нам новые силы в наших молениях к Господу о защите и благополучии всех наших собратьев во Христе, против которых выступили силы ненависти, фанатизма и нетерпимости к иноверию. Наши молитвы и деяния в помощь униженным, преследуемым и убиваемым христианам вдохновляются нашей великой верой в Господа, в любовь Господню любовь, в Его справедливость и мощь, которая никогда не оставляет нас на путях испытаний».