В Токио в храме неизвестный напал с ножом на прихожан: есть жертвы
14:47, 08 декабря 2017Мир
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Храм Томиока Хатимангу / thecupandtheroad.com
На севере столицы Японии два человека погибли, еще двое ранены в результате нападения неизвестного с ножом. Об этом сообщает «Благовест-Инфо».
Сразу после нападения четыре человека, две женщины и двое мужчин, были доставлены в больницу с серьезными ранениями. Позднее двое пострадавших, женщина и мужчина, скончались.
По информации токийского полицейского управления, инцидент произошел в синтоистском храме Томиока Хачимангу в районе Кото.
По данным телеканала Эн-Эйч-Кей, все четверо являются работниками храма. Рядом с местом нападения обнаружили катану и нож.
Полиция расследует это происшествие.
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