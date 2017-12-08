В Токио в храме неизвестный напал с ножом на прихожан: есть жертвы

На севере столицы Японии два человека погибли, еще двое ранены в результате нападения неизвестного с ножом. Об этом сообщает «Благовест-Инфо».

Сразу после нападения четыре человека, две женщины и двое мужчин, были доставлены в больницу с серьезными ранениями. Позднее двое пострадавших, женщина и мужчина, скончались.

По информации токийского полицейского управления, инцидент произошел в синтоистском храме Томиока Хачимангу в районе Кото.

По данным телеканала Эн-Эйч-Кей, все четверо являются работниками храма. Рядом с местом нападения обнаружили катану и нож.

Полиция расследует это происшествие.