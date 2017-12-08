В Бельгии Красный крест заставили убрать свой символ, потому что он оскорбляет нехристиан

Бельгийским отделениям Красного креста сообщили, что они будут должны убрать изображения красных крестов со стен зданий и на иных внешних носителях, чтобы не оскорбить нехристиан, преимущественно мусульман.

Как сообщает «Православие.ru» со ссылкой на издание «Christian Post», об этом сообщил Андре Руффар, президент Красного Креста в бельгийском городе Вервье. С его слов, комитет Красного Креста провинции Льеж (город Вервье находится в этой провинции), попросил «уважать принцип организации» относительно религиозной нейтральности и убрать изображения креста, потому что это может задевать мусульман.

Красный Крест был основан в 19 веке христианином, писателем и журналистом Анри Дюнаном. Сегодня международная федерация Красного Креста провозглашает, что оказывает помощь нуждающимся и больным «вне зависимости от национальности, расы, религиозных убеждений, классовых и политических предпочтений». Также она провозглашает, что следует принципу нейтральности, который запрещает «погружаться в споры политического, расового, религиозного или идеологического характера».

Однако многим бельгийским добровольцам и членам Красного Креста просьба убрать символику не понравилась. Один работник Красного Креста сказал: «Пусть все остается как есть. А то раньше мы говорили “рождественские каникулы, а теперь – “зимние каникулы”. А Рождественская ярмарка в Брюсселе стала называться ярмаркой Зимних удовольствий».

Издание далее пишет, что закат христианства становится все заметнее в Западной Европе, хотя отдельные инциденты вызывают активные протесты. Так решение французского суда в октябре убрать гигантский крест у статуи папы Иоанна Павла Второго вызвало неприятие общественности. Почти 350 человек вышли на демонстрацию протеста под лозунгами «Не трогайте мой крест» и «Стоп христианофобии».