Самую дорогую картину да Винчи "Спаситель мира" выставят в ОАЭ

Первый филиал французского музея искусств Лувр в Абу-Даби планирует включить в экспозицию картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданную на аукционе в ноябре за рекордные 400 миллионов долларов. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Спаситель мира" Леонардо да Винчи направляется в Лувр в Абу-Даби", – сообщается в официальном Twitter-аккаунте музея.

В середине ноября картина ушла с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Единственное из известных полотен Леонардо да Винчи, находившееся в частной коллекции, стало главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. Торги длились почти полчаса, и в итоге "Спаситель мира" достался покупателю, предложившему 400 миллионов долларов. Его имя представители аукциона не раскрывают.

Как сообщила газета New York Times со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы, картину на аукционе приобрел саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. По данным издания, он друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Официальное открытие эмиратского Лувра состоялось в ноябре в присутствии наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейида Аль Нахайяна, президента Франции Эммануэля Макрона, королей Бахрейна, Марокко, президента Афганистана и высокопоставленных лиц разных стран. Макрон приурочил к открытию филиала знаменитого во всем мире французского музея свой первый визит в ОАЭ с момента его вступления в должность президента Франции.

Площадь музея составляет почти сто тысяч квадратных метров. Ожидается, что он войдет в число пяти самых крупных музеев по всему миру, носящих название "Лувр". Музей в Абу-Даби сможет называться Лувром в течение 30 лет и шести месяцев.