Трамп признал Иерусалим столицей Израиля
09:42, 07 декабря 2017Мир
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Дональд Трамп / Reuters
Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает The New York Times.
"Я решил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил Трамп, подчеркнув, что Израиль имеет право сам определять свою столицу.
При этом он отметил, что принятое решение не означает ослабление приверженности США поиска долгосрочного мира в регионе. Он также отметил, что нынешний шаг не связан с решением спорных вопросов, в частности, о границах.
Напомним, что главы европейской и немецкой дипломатии предостерегали Трампа, что одностороннее признание Иерусалима столицей Израиля только помешает мирному урегулированию на Ближнем Востоке.
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