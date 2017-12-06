Грузинское рукописное Евангелие попало в список ЮНЕСКО

Международный реестр ЮНЕСКО «Память мира» (Memory of the World) опубликовал новый список всемирного наследия 2017 года, в который попала древняя грузинская рукопись Евангелия.

Как сообщает "Грузия-Онлайн", манускрипт из Грузии представляет собой палимпсест – это рукопись, написанная на пергаменте, поверх уже сделанных записей. Ученые датируют самый древний из текстов манускрипта IX-X веками нашей эры.

Решение ЮНЕСКО сегодня отметили в Национальном архиве Грузии. На мероприятии присутствовали специалисты, представители духовенства, общественности и министр юстиции Тея Цулукиани. В зале была представлена и сама рукопись.

Грузинское Евангелие стало одним из 78 документов, которые были отобраны представителями комитета международных советников ЮНЕСКО. Решение включить грузинскую рукопись в новый список было принято на заседании комитета в Париже в октябре.

Евангелие попало в Национальный музей Грузии в 1924 году, из церкви Богоматери села Тортиза Горийского района в регионе Шида Картли. Это рукопись на пергаменте, оформленная миниатюрами. В старых описаниях рукопись упоминается как Евангелие XIV века.

Во время изучения пергамента было установлено, что палимпсест является трехслойным: два верхних слоя рукописи выполнены таким видом грузинской письменности, как нусхури, а нижний, третий слой – асомтаврули.

Два верхних текста рукописи – это Евангелие одного из самых известных церковных деятелей Грузии Георгия Мтацминдели, известного также, как Георгий Афонский, Георгий Иверский или Георгий Святогорец (1009-1065). Он перевел на грузинский язык несколько изданий Библии, был связующим звеном между Грузией и Византией.

Идентификация третьего, нижнего слоя рукописи, пока не завершена. Кроме того, рукопись содержит много записей разного периода – одна их часть написана стилем нусхури, другая – мхедрули.

Согласно этим записям, переписчиком одного из слоев является некто Георгий, а заказчиком – монах Эстатэ. На одном краю Евангелия имеется авторская записка, датированная приблизительно XVI-XVII вв, которая гласит о том, что данная рукопись куплена ее владельцем за 12 марчили (старинная грузинская монета).

Таким образом, Евангелие содержит письмена, переписанные шрифтом асомтаврули, нусхури и мхедрули в IX-X, XII-XIII, XIV, XVI-XVII столетиях, а также миниатюры и заставки, сделанные примерно в XIV веке.

Проект работы над новыми описаниями рукописей начался в Национальном архиве Грузии в 2014 году. Его целью является обновление данных о тысячах рукописей, хранящихся в архиве. В рамках проекта в 2016 году уже было издано описание ста рукописей. Сейчас идет работа над вторым томом описаний.