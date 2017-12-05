В Австрии разрешили однополые браки

22:51, 05 декабря 2017
Мир
585
false

Конституционный суд Австрии разрешил однополым парам вступать в законный брак.

Как сообщает The Independent, в постановлении сказано, что ограничения на однополые браки будут отменены в конце 2018 года, если правительство не сделает это раньше.

Таким образом Австрия привела свое законодательство в соответствие с требованиями законодательства других европейских стран, включая Германию, Францию, Великобританию и Испанию.

В Австрии однополым парам разрешено вступать в гражданские партнерства с 2010 года, но им было запрещено вступать в брак.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter