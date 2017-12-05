В Австрии разрешили однополые браки
22:51, 05 декабря 2017Мир
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Конституционный суд Австрии разрешил однополым парам вступать в законный брак.
Как сообщает The Independent, в постановлении сказано, что ограничения на однополые браки будут отменены в конце 2018 года, если правительство не сделает это раньше.
Таким образом Австрия привела свое законодательство в соответствие с требованиями законодательства других европейских стран, включая Германию, Францию, Великобританию и Испанию.
В Австрии однополым парам разрешено вступать в гражданские партнерства с 2010 года, но им было запрещено вступать в брак.
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