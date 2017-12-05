В Британию спустя 1300 лет возвращается самая древняя в мире Библия на латыни

Самая древняя в мире рукописная Библия на латыни, считающаяся бесценным сокровищем англосаксонского мира, возвращается в Британию через 1300 лет. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday.

Руководство библиотеки Лауренциана во Флоренции, где она хранится, приняло решение временно передать драгоценную Библию весом 34 кг Британской библиотеке на выставку «Англосаксонские королевства», которая состоится в 2018 году.

Амиатинский кодекс (Codex Amiatinus) известен как самая ранняя из сохранившихся в полном объеме рукописейперевода блаженного Иеронима, яркий образец англосаксонского книжного искусства. Богато иллюстрированная рукопись была изготовлена в 716 году монахами аббатства Ярроу в королевстве Нортумбрия в подарок папе римскому Григорию II. С XVI века на основе этой рукописи делаются все авторитетные церковные и научные издания латинской Библии. С 1786 года Библия хранится в библиотеке Лауренциана во Флоренции.

Предполагается, что рукописи, с которых был переписан Амиатинский кодекс, попали в Англию в 669 году. Он был изготовлен, скорее всего, по приказу аббата Вирмутского Кеолфрида, который намеревался подарить роскошную рукопись папе Григорию II, что следует из посвящения. В 716 году Кеолфрид отправился в паломничество в Рим, но скончался, не достигнув цели, а кодекс попал в монастырь Сан-Сальваторе на горе Амиата, по имени которой и получил свое название. Текст посвящения был затерт и переписан заново, что привело к забвению английского происхождения рукописи.

Беда Достопочтенный в Vita Ceolfridi сообщал, что в аббатствах Веармута и Ярроу в то время были были созданы три гигантских кодекса полной латинской Библии, одним из которых, видимо, и является Амиатинский кодекс. Доказательством истинности сведений Беды являются остатки кодекса, обнаруженные в 1882 году в Ньюкасл-апон-Тайн. Это был пергаментный лист с текстом 3Цар.11:29-12:18, который был идентифицирован как очень близкий Амиатинскому кодексу, ибо имеет тот же формат, число строк и переписан той же формой унциала. Сейчас он хранится в Британском музее. Публикация его текста в 1909 году позволила выявить в библиотечных собраниях ещё 11 листов с текстом Иисуса Сирахова. Выяснилось также, что до XVI века второй кодекс сохранялся в Вустере, после чего попал в частные руки и был практически уничтожен. Следы третьего кодекса пока не обнаружены.

Несмотря на свою древность, на родине рукопись остается практически никому не известной за пределами академического сообщества.

«Это сама ранняя известная полная рукопись Библии на латинском языке, – говорит Клэр Брей (Claire Breay), куратор выставки в Британской библиотеке, в своем интервью изданию The Guardian. – Она ни разу не была на родине в Британии за 1302 года – и вот, наконец, возвращается на нашу выставку. Для нас это волнующее событие. Я много читала о ней, видела фотографии, но когда представилась возможность впервые увидеть ее своими глазами,… она произвела на меня просто ошеломляющее впечатление».