В США открылась интерактивная выставка, посвященная Гробу Господню

Уникальную возможность побывать в главной святыне христианства – Храме Гроба Господня в Иерусалиме – не покидая Вашингтона, получили теперь жители и гости американской столицы: здесь в музее National Geographic открылась интерактивная выставка, позволяющая не только увидеть это священное место и узнать о нем, но и вознестись под самый купол.

Как сообщают "РИА Новости", более года назад группа специалистов National Geographic получила приглашение от Греческой православной церкви принять участие в работах по реставрации Кувуклии – часовни Гроба Господня.

"Это был не только археологический и научный проект, но и духовный. Это был проект, нацеленный на сохранение культуры человечества. Вы входите внутрь, вы видите самую главную святыню христианства – это непередаваемо", – рассказал один из членов этой группы – археолог Фредерик Гьерберт.

Работы велись вместе со специалистами Технического университета Афин. По словам Гьерберта, часовне угрожала "неминуемая опасность падения, так что данный проект был абсолютно необходим для сохранения человеческого наследия".

Выставочные залы устроены таким образом, что в некоторых из них план различных помещений Храма Гроба Господня воссоздан один к одному.

"Вы можете представить, что находитесь прямо в Кувуклии", – сказал археолог.

Он, в частности, рассказал, как в ходе реставрационных работ специалисты, использовавшие самые современные технологии, в том числе сканирования объектов, обнаружили, что у одной из стен осталась только внешняя оболочка, а вся внутренняя часть разрушилась.