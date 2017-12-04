В Грузии оцифруют фрески средневекового монастыря

В Грузии по инициативе и организации Национального агентства по охране культурного наследия страны начался процесс сканирования и документирования в цифровой формат уникальных фресок Гелатского монастырского комплекса.

Как сообщает "Грузия-Онлайн", цифровое документирование фресок – одно из требований ЮНЕСКО. Кроме того, после архивирования материалы будут доступны для пользования различным учебным учреждениям в сфере искусства, а ученые смогут изучать цифровые модели фресок в онлайн-режиме.

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси – наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1994 года).

Фрески Гелати относятся к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века. Особенно примечательны портретные изображения грузинских монархов, в том числе царя Давида IV Строителя – он основал монастырь в 1106 году и после смерти был здесь похоронен.

«Запрошенные международной организацией действия касательно настенной живописи и мозаики Гелатского монастыря предусматривают полноценную подготовку документации. На основе современных исследований будут подготовлены соответствующие замеры и карта учета, которые в последующем будут размещены в системе единой базы данных Национального агентства», – говорится в сообщении Национального агентства по охране культурного наследия.

Проект предусматривает лазерное 3D сканирование настенной живописи и мозаики Гелатского комплекса, а также программное обеспечение архивации цифровыми фотографиями высокого разрешения.

«Цифровая технология дает возможность безошибочно и с максимальной точностью зафиксировать фрескальную (настенную) живопись, как на плоской, так и на цилиндрической, сферической и других сложных поверхностях. Вместе с этим, цифровое фиксирование находится в системе координат и дает точное расположение всех сканированных участков интерьера или экстерьера в трехмерном пространстве», – отмечают в Агентстве по охране культурного наследия Грузии.