В Испании внутри статуи Христа нашли записку 1777 года

В ходе реставрации одной из церквей Испании реставраторы нашли записку второй половины XVIII века. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "New York Post".

Записка, датированная 1777 годом, была найдена в небольшом зазоре внутри деревянной статуи Христа в испанской церкви Санта-Агеда (святой Агаты) в городе Борго-де-Осма. Автор послания – священник Хоакин Мингес.

Записку священник специально оставил для будущего поколения. В письме автор рассказал об экономической и социальной жизни, местных обычаях и играх тех времен.

Послание состоит из двух листов, которые аккуратно исписаны ровным почерком. Находку отправили в архив. Копию письма оставили в статуе, чтобы следующие поколения также могли отыскать ее.