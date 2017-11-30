В Израиле археологи с помощью дрона обнаружили руины храма древней Идумеи

Израильские археологи обнаружили с помощью дрона руины храма времен древнего государства Идумея. Он находится на территории военных учений в районе Лахиша в предгорье Шефела, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на Управление древностей Израиля.

Постройка, вероятно, была разрушена во II тысячелетии до н.э. во время завоевания Идумеи иудейской династией Хасмонеев. Тогда все идумейское население обратили в иудаизм.

Съемки с дрона помогли определить, что отдельные камни с высоты выглядят как большое сооружение. После этого археологи приступили к раскопкам. Они нашли каменные сосуды для фимиама. На одном из них высечен барельеф с изображением быков и луны.

Среди других находок – ритуальные глиняные сосуды и масляные лампы, завезенные из Греции, а также резервуары для омовения.

«Если это действительно идумейский дворец или храм, это редкая и волнующая находка. Подобные постройки можно перечислить на пальцах одной руки», – заявили руководители раскопок.