В Германии к Рождеству устанавливают специальные ограждения, чтобы избежать терактов

Подытоживая печальный опыт террористических атак, в ходе которых исламские террористы на автомобилях или грузовиках врезались в толпу, Германия, готовясь к очередным Рождественским праздникам устанавливает специальные ограждения, чтобы исключить повторение подобных трагедий. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на издание "BreibartNew".

Немцы постарались подойти креативно к решению проблемы профилактики терроризма.

Чтобы уродливые заграждения не портили праздничного настроения, им постарались придать декоративный вид. В некоторых городах ограждения устроили в виде больших пакетов, завернутых в подарочную бумагу и завязанных цветными лентами, в некоторых местах ограждения сделаны в виде больших Лего-кубиков.