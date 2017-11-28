В Польше приняли законопроект об ограничении торговли в воскресные дни

Сейм Польши принял законопроект об ограничении торговли в воскресные дни. Документ поддержали 254 депутата; против выступили 156 парламентариев, сообщает "Седмица" со ссылкой на "Polskie Radiо".

Законопроектом предусмотрено, что с 1 марта 2018 года будут только два воскресенья в месяц, когда разрешена торговля, а с 2020 года начнет действовать полный запрет на торговлю в воскресенье.

Согласно принятому закону, с 1 марта 2018 года торговать можно будет в два воскресенья ежемесячно – в первое и последнее воскресенье месяца, в 2019 году – только в одно воскресенье каждого месяца – последнее.

Запрет не будет распространяться, в частности, на автозаправочные станции, железнодорожные вокзалы, порты, аптеки, часть цветочных магазинов, онлайн-магазины, он не будет распространяться тоже на торговлю сувенирами и подарками.