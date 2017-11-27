Всемирный совет церквей заступился за Иерусалимский Патриархат в вопросе земельных сделок

Всемирный совет церквей - организация, представляющая 560 миллионов христиан в более чем 100 странах, призвала правительство Израиля приостановить приятие законопроекта, направленного на ограничение прав церквей на покупку, продажу и аренду земель по своему усмотрению и вмешательство в весьма спорный набор сделок с недвижимостью в Восточном Иерусалиме, который в настоящее время является предметом апелляции Верховного суда Израиля.

Как сообщает Лехаим, после встречи с греческим православным патриархом Иерусалимским Феофилом III в Аммане Исполнительный комитет Всемирного совета церквей опубликовал строго сформулированное заявление, в котором говорилось, что он «с беспокойством услышал от руководителей церквей в Иерусалиме о том, как церковные учреждения и объекты в Иерусалиме находится под угрозой в результате сочетания контрактов сомнительной законности, усилий радикальных групп поселенцев, и политики правительства Израиля». Он предупредил, что законодательство, направленное на то, чтобы дать Израилю «право переоценивать исторические права домовладельца/права собственности» должно быть отменено, поскольку оно «поставит под угрозу будущее существующей церкви и христианской общины в дополнение к провоцированию серьезных политических реакций в местных условиях».

ВСЦ также выразил «свою солидарность и поддержку усилиям по сохранению владения церковью и контролю над объектами недвижимости в Иерусалиме, включая спорные объекты, находящиеся в настоящее время в районе Яффских ворот, для будущего сохранения христианского присутствия в регионе». «Исполнительный комитет призывает правительство Израиля воздерживаться от любых таких инициатив, которые могут нарушить эту важную основу для межобщинных отношений в городе и регионе», – говорится в заявлении.

Греческий православный патриархат подвергся интенсивной критике со стороны как израильтян, так и палестинцев, так как в июле начали появляться сообщения о продаже земельных участков патриархата анонимным зарубежным компаниям.

Патриарх проводит беспрецедентный международный тур, поддерживаемый всеми церквями на Святой Земле, для борьбы с двумя инициативами. Первая – законопроект, выдвинутый депутатом Рахель Азария (Кулану), позволяющий правительству конфисковать эти земли и компенсировать их стоимость покупателям.

Второй вопрос касается множества спорных сделок с недвижимостью, совершенных до того, как Феофил стал патриархом между чиновником из Греческой Православной Церкви и израильской правой группой Атерет Коаним, которая приобретает недвижимость с целью расселения евреев в Старом городе Иерусалима. Недвижимость, купленная израильской группой, включает две гостиницы, расположенные прямо рядом с Яффскими воротами в самом сердце Христианского квартала.

Сделка с недвижимостью у Яффских ворот вызвала раздражение палестинцев, которые надеются, что Восточный Иерусалим когда-нибудь станет столицей будущего палестинского государства в рамках мирного соглашения, и привела к увольнению предшественника Феофила. Феофил подал апелляцию в Верховный суд против решения нижестоящего суда, которое поддержало сделки. Он утверждает, что сделки были совершены обманным путем и поэтому должны быть отменены.

ВСЦ является объединением 348 православных, протестантских, англиканских и объединенных церквей, которые тесно сотрудничают с Римско-католической церковью и в расширяют сотрудничество с Всемирным евангелическим союзом и Всемирным объединением пятидесятников.