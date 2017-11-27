Ирландский священник призывает отказаться от слов "Рождество" и "Пасха"

Ирландский католический священник Десмонд о'доннелл (Desmond o'donnell) побуждает христиан перестать употреблять слова «Рождество» и «Пасха», потому что их вульгаризировала массовая культура. Об этом сообщает «7 дней» со ссылкой на «The Guardian».

По словам священника, слово «Рождество» у большинства ассоциируется с оленями и Санта Клаусом и потеряло сакральный смысл. Об этом о'доннелл сказал после скандала с рекламой пекарни, на которой рекламщики вместо младенца Иисуса в ясли положили сосиску в тесте.

«Давайте согласимся с тем, что мы потеряли Рождество так же, как давно потеряли Пасху, и нам давно пора отказаться от этих слов. Нам следует их оставить, у нас их отобрала массовая культура, а нам остается лишь признать этот факт и смириться с ним.

Я всего лишь прошу защитить духовную область для истинно верующих, для которых большой смысл Рождества не имеет ничего общего с Санта-Клаусом и северным оленем. Мой духовный опыт переживания Рождества Христова, как и опыт многих других, чрезвычайно глубокий и реальный, как воздух, которым я дышу. Но я признаю, что и неверующие имеют право на свое собственное празднование, это вполне естественное явление в развитии любого общества – такова жизнь, и все мы нуждаемся в праздниках, чтобы забыть о жизненных трудностях», - сказал священник.