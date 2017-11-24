В штате Калифорния церкви предлагают прихожанам марихуану для "духовного путешествия"

В американском городе Сан-Хосе, что в штате Калифорния, две местные церкви предлагают своим прихожанам марихуану.

Властям города это не нравиться и они хотят закрыть церкви Coachella Valley и Oklevueha Native American называя их не религиозными организациями, а пунктами выдачи наркотиков, сообщает inforesist.org.

Так, прокурор Сан-Хосе Рик Дойль заявляет, что власти города не запрещают людям курить марихуану из религиозных соображений. В то время как эти церкви, по его словам, распространяют канабис за деньги.

«Они могут называть это религиозным институтом, но это — пункт выдачи марихуаны. У нас есть строгие законы, и церкви им не соответствуют,» — утверждает Рик Дойль.

Американское издание Newsweek сообщает, что на сайте Oklevueha Native American наркотик описывают «неотъемлемую часть духовного путешествия». Церковь Coachella Valley пошла еще дальше — она выпустили ролик с Иисусом, курящим марихуану через бонг.

По данным полиции, Coachella Valley предлагает прихожанам, достигшим 18 лет, стать членом церкви за 10 долларов и приобретать там продукты из марихуаны. В церкви уверены, что так они ограждают граждан от употребления алкоголя и мяса.

«Наша растафарианская церковь марихуаны в Сан-Хосе не политизирована. И мы не поддерживаем никакие политические или коммерческие организации, считая, что религия, политика и коммерция — три нечистые силы, которые отделяют людей от Бога», говорят в церкви Coachella Valley.

В Coachella Valley рассказывают, что прихожане перед употреблением марихуаны читают короткие молитвы.

По данным СМИ, церкви не платят налоги от продаж марихуаны, поскольку ни одна из них не работает как официальный пункт выдачи наркотиков.

Отметим, что суд все же стал на сторону властей города и потребовал от Oklevueha Native American прекратить распространение наркотиков в течение 10 дней, такие же меры планируется применить к церкви Coachella Valley.