На побережье Израиля археологи обнаружили грузинскую церковь или монастырь VI века

Археологи обнаружили руины грузинской церкви или целого монастыря при раскопках на средиземноморском побережье Израиля и считают, что находке порядка полутора тысяч лет, сообщило Управление древностей страны.

Раскапывая крупный город Ашдод-Ям, расцвет которого пришелся на византийскую эпоху, ученые наткнулись на мозаичный пол с надписью-посвящением, сообщает "РИА Новости".

Она выполнена на греческом языке, но с использованием старинной грузинской системы летоисчисления, которая позволила исследователям не только датировать постройку, но и определить, кому она принадлежала.

Упомянутую в надписи "третью индикцию, год 292-й" доктор Лея Ди Сегни из Еврейского университета Иерусалима расшифровала как 539 год нашей эры.

"Это самый ранний из известных нам случаев использования грузинского календаря в Эрец-Исраэль (исторической Земле Израиля – ред.)", — сообщила Ди Сегни.

Ученые говорят, что им хорошо известны грузинские постройки того же периода, расположенные в десятках километрах восточнее, в Иерусалиме и его окрестностях, но на средиземноморском побережье Израиля таких находок еще не было.

"Согласно историческим источникам, в Ашдод-Яме последние годы жизни провел знаменитый грузинский князь и епископ Петр Ивер. Сейчас, похоже, мы нашли реальное свидетельство того влияния, которое он оказал на этот византийский город", — пишет Управление древностей Израиля.

Ивер, живший в V веке, основал первый грузинский монастырь в Вифлееме. Археологи также считают символичным, что остатки церкви или монастыря обнаружились рядом с городом Ашдодом, где, по их словам, сегодня живет крупнейшая в мире община евреев-выходцев из современной Грузии, сказано в пресс-релизе Управления.