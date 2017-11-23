Высший административный суд Франции запретил устанавливать вертепы в общественных зданиях

Традиционные вертепы, изображающие Рождество Христово признаны высшим административным судом Франции незаконными, когда они устраиваются в общественных зданиях, поскольку тем самым нарушают законодательство и светские принципы государства.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost, в решении суда имеется формулировка, что таковые сценки допустимы, если устраиваются «исключительно в культурных, художественных или праздничных целях» – то есть полностью лишены религиозного содержания и контекста.

Решение принято Государственным советом Франции по судебному иску против мэра города Безье, господина Роберта Менарда (Robert Ménard). Мэр в канун Рождества 2014 года разрешил развернуть в городском дворце сценку Рождества Христова, и бдительные атеисты подали против него судебный иск, обвиняя в нарушении светского законодательства страны.

Это не помешало мэру Менарду упорно устанавливать сценки Рождества Христова каждый год после подачи иска, причем и в этом году он также намерен ее развернуть на том же месте и в то же время (по сообщению издания Breitbart). При этом мятежный мэр даже внес некоторые изменения в композицию, постаравшись придать ей местный религиозный и народный колорит. На своей страничке в Twitter мэр заявил, что никто и никогда не заставит город отказаться от корней своей культуры.