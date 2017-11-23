В Египте исследователи нашли ритуальную ладью бога Осириса и затонувшие корабли римского периода

Генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта доктор Мустафа Вазири (Mostafa Waziri) 21 ноября рассказал о находке четырех затонувших кораблей.

Как сообщает "N+", три из них, датированные римским периодом, были найдены в гавани Александрии, четвертый – в заливе Абу-Кир, где ранее были найдены затонувшие города Гераклеон и Канопус. Также исследователи обнаружили артефакты, связанные с римскими правителями Марком Антонием и Октавианом Августом. Подводные работы проводились совместно с Европейским институтом подводной археологии.

Сотрудники Европейского института подводной археологии проводят подводные работы у берегов Египта более 20 лет. За эти годы исследователи обнаружили недалеко от берегов Александрии затонувшие города Канопус и Гераклеон. Во время полевого сезона 2017 года они нашли в Гераклеоне ритуальную ладью египетского бога Осириса, которая, по-видимому, служила для транспортировки статуи бога во время торжественных процессий.

Также, при раскопках в Восточной гавани Александрии, археологи нашли три затонувших корабля римского периода, скульптурную голову, возможно, принадлежавшую Марку Антонию и три золотые монеты (аурея), которые были отчеканены в правление Октавиана Августа.

В следующем году исследователи планируют продолжить работы в бухте Абу-Кир.