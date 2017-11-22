Археологи обнаружили захоронения, которые подтверждают связь "Свитков Мертвого моря" с общиной ессеев

Археологи обнаружили в районе Кумрана 33 захоронения, которые могут пролить свет на происхождение знаменитых Кумранских рукописей, в том числе древнейших записей текста Ветхого Завета. Это особенно важно на фоне появившихся в последнее время публикаций о поддельном характере некоторых Кумранских свитков, сообщает "Седмица" со ссылкой на израильские СМИ.

О своей находке исследователи сообщили на ежегодной конференции Школ американского востоковедения в Бостоне.

«Свитки Мертвого моря» (или иначе «Кумранские рукописи»), находят в пещерах Иудейской пустыни, начиная с 1947 года. Древние (некоторым из них более 2000 лет) документы прочитаны и изучены; примерно 30% их текста – это книги Ветхого Завета, остальные - апокрифы, записи о событиях и законодательные акты.

Однако вопрос о том, кто именно создал эти свитки, до сих пор остается дискуссионным. Не все исследователи согласны с атрибуцией Кумранских текстов как созданных членами религиозной общины ессеев.

Тем не менее, три десятка захоронений, найденных в Иудейской пустыне неподалеку от пещер, в которых прежде нашли «свитки Мертвого моря», косвенно подтверждают версию о происхождении рукописей из общины ессеев.

Анализ показал, что найденным в Кумране человеческим останкам 2200 лет, что совпадает с датировкой Кумранских рукописей. Антропологи пришли к выводу, что как минимум 30 из 33 похороненных в Кумране людей были мужчинами – об этом свидетельствует структура тазовых костей. Еще три скелета сохранились очень плохо, и по ним нельзя установить пол. Возраст похороненных – от 20 до 50 лет.

Гендерный состав людей, похороненных близ Кумранских пещер, а также тот факт, что некоторые из этих мужчин умерли в преклонном возрасте, и отсутствие на их костях следов серьезных травм, которые могли быть получены на войне, – все это также свидетельствует в пользу версии о создании Кумранских текстов ессеями.

Таким образом, данные исследования антропологов косвенно подтверждают мнение о том, что «свитки Мертвого моря» создали члены иудейской секты ессеев, состоявшей из мужчин, которые вели уединенный аскетический образ жизни. Вместе с тем, ученые подчеркивают, что однозначно связать захоронения с авторами Кумранских свитков нельзя.