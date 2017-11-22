В Армении разрушается монастырь XII века из-за халатности строителей

Экстренно принять меры по установлению временного покрытия на кровлях монастырского комплекса Гошаванк XII века распорядился министр культуры Армении Армен Амирян во время рабочего визита в комплекс.

Как сообщает "Благовест-Инфо", с 2005 года в Армении была разработана и начата программа по восстановлению раннехристианских и средневековых храмов, однако в некоторых местах эта программа выполняется с грубыми нарушениями.

«В Гошаванке реставрация была начата в 2012 году, было потрачено 55,5 млн. драмов (примерно 115 тыс. долларов США) из предусмотренных в целом на восстановление 120 млн драмов (около 250 тыс. долларов)», - проинформировал журналистов начальник управления по охране памятников при Министерстве культуры Армении Армен Аброян.

Однако работы были выполнены с массой нарушений и, по сути, завершено было только восстановление гробницы богослова Мхитара Гоша, которое находится неподалеку от монастыря на высоком холме.

В частности, пять лет назад частично были раскрыты кровельные части храмового комплекса, из-за чего влага (дождевая и талая вода) стала проникать внутрь, тем самым разрушая строение, связывающим элементом которого является хрупкий известняковый раствор.

Был объявлен новый тендер на строительную компанию, но пока часть кровли остается в открытом виде, почему и министром было принято решение до весны соорудить временное покрытие.

Чтобы лучше контролировать работу новой группы строителей, министр распорядился установить камеры, которые будут работать в реальном режиме времени.

«Такое наблюдение уже практикуется в случае с дохристианским храмом Гарни, что позволяет постоянно следить за ходом действий нанятых рабочих и в случае обнаружения отклонений от плана по реставрации исключить их», - сказал армянский министр культуры.