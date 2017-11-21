В Грузии в монастырском комплексе Давид Гареджи археологи обнаружили могилу царя Квирике III

Археологи сообщили об обнаружении в Кахети могилы царя Квирике III. Об открытии на своей странице в Facebook написал член общества «Чохоснеби» Звиад Сехниашвили, сообщает издание «Аргументы и факты – Тбилиси».

Могила царя была обнаружена в ходе реставрации и очистительных работ в правой молельне монастыря Иоанна Крестителя («Натлисмцемели»), который является составной частью комплекса Давид Гареджи. Археологическими работами руководил отец Илья (Джаниашвили).

Как отмечается, могила датирована XI веком нашей эры и на ней значится подпись «Царь ранов и кахов» – именно этот титул носил Квирике III. «По заключениям археологов и специалистов могила принадлежит Кахетинско-Эретскому царю Квирике III, который царствовал в 1010-1037 годах. В период его правления царство достигло административной и военной мощи. Квирике III объединил Кахети-Эрети и получил титул царя», – пишет Сехниашвили.

Под началом Квирике III Телави стал столицей объединенного Кахетинского царства и превратился в зажиточный город, где был выстроен великолепный царский дворец. Годы правления царя считаются золотым временем для Кахети. Именно Квирике III возвел собор Алаверди в Алазанской долине – на месте деревянной церкви, некогда построенной святым Иосифом Алавердским.

В каком именно году было начато и закончено строительство собора, точно установить до сих пор не удалось. Историки называют ориентировочной датой период между 1014 и 1037 годами.