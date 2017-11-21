В Шри-Ланке ДТП привело к новым столкновениям между буддистами и мусульманами

Дорожно-транспортное происшествие на юго-западе Шри-Ланки привело к новой вспышке конфликта между буддистами и мусульманами в островном государстве.

Как сообщает "Благовест-Инфо", двое мусульман – женщина и ее сын – были сбиты 17 ноября мотоциклом, за рулем которого находился буддист. Обычная авария вылилась в противостояние между мусульманами и буддистами, составляющими абсолютное большинство населения Шри-Ланки. Наибольший ущерб понесли мусульмане.

В ходе погромов было сожжено или повреждено, по крайней мере, 66 дома, 26 магазинов, две мечети и 16 транспортных средств (в том числе 4 мотоцикла). Не менее пяти человек были госпитализированы, однако, по последней информации, обошлось без убитых.

19 ноября ланкийский премьер-министр Ранил Викремесингхе посетил место столкновений на религиозной почве и распорядился начать официальное расследование. В ряде населенных пунктов введен комендантский час. Арестовано 24 человека.

Столкновения между буддистами и мусульманами на Шри-Ланке имели место и ранее.

Так, в июне 2014 буддистские радикалы из организации «Боду Бала Сена» разграбили и разрушили дома мусульман в трех преимущественно мусульманских городах – Дхара-Нагаре, Берувеле и Алутгаме. Было убито четверо и ранено 80 мусульман. Около 10 000 человек – 8000 мусульман и 2000 буддистов – были вынужден бежать из родных мест.

Буддисты составляют сегодня 70% от 21-миллионного населения Шри-Ланки. Последователей ислама здесь 10%. Это второе по численности меньшинство в стране после индуистов-тамилов.