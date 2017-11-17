В Египте во время строительства жилого дома обнаружили остатки древнего храма

Остатки древнеегипетского храма обнаружили строители при возведении фундамента жилого дома в провинции Кальюбия в окрестностях Каира. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на новостной портал "Йоум7".

Вызванные на стройплощадку археологи сообщили, что храм, скорее всего, был посвящен богам Гору, Исиде и Осирису. Под землей обнаружили фрагменты стен храма с изображенными на них богами и древнеегипетскими иероглифами. Место строительства было закрыто, там проведут археологические раскопки, уточняет издание.

Ученые говорят, что под землей могут быть остатки не только храма, но целого древнего города. Возраст находки пока не определен, отмечается в материале.