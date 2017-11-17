Египетский суд приговорил к смерти убийцу коптского священника

Уголовный суд Северного Каира приговорил к смерти Ахмеда Саида Сонбати, который 13 октября зарезал в пригороде египетской столицы коптского священника Самаана Шахату.

Как сообщает "Благовест-Инфо", материалы судебного процесса были переданы 15 ноября в Верховный муфтият Египта, которому предстоит решить, справедлив ли приговор с точки зрения шариата. Окончательный вердикт должен быть вынесен до 15 января 2018.

На суде Сонбати признался, что он заранее спланировал убийство и следил за передвижениями священника по Каиру. Преступник напал на о. Самаана, когда тот находился в машине со своим спутником, другим священником. Сонбати заставил их выйти из автомобиля, после чего набросился на о. Самаана с ножом.

Ряд египетских СМИ пытались представить Ахмеда Сонбати психически больным, однако Коптская Церковь категорически опровергла эту версию. Перед началом судебного процесса врачебная комиссия установила, что Сонбати вменяем.

Клирик коптской епархии из Верхнего Египта Самаан Шехата, отец трех детей, был убит в Каире, куда он приехал для сбора средств в пользу малоимущих.