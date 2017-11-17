В Вашингтоне открывается уникальный музей Библии

Музей Библии открывается 17 ноября в столице США. Как ожидается, участие в намеченной по этому поводу церемонии примут, в частности, архиепископ Вашингтонский кардинал Святого престола Дональд Уэрл, посол Израиля в США Рон Дермер, американские министры и другие почетные гости, сообщает ТАСС.

В музее будут представлены фрагменты свитков Мертвого моря, английский рукописный молитвенник XIV века, иудейский молитвенник IX века, Библия, побывавшая на Луне в 1971 году.

Разрезать ленту на входе в этот частный музей, создание которого обошлось примерно в $500 млн, приглашали вице-президента США Майкла Пенса. Согласно сведениям американской печати, он является личным другом нескольких членов попечительского совета музея, основателем которого стал американский миллиардер Стив Грин, владеющий магазинной империей Hobby Lobby.

Однако, как сообщила компания Demoss, отвечающая за связи музея с общественностью, рабочий график Пенса не позволил ему приехать на открытие.