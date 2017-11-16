В Мексике под храмом индейцев майя археологи обнаружили загадочный тоннель

Подводные раскопки в системе каналов рядом с храмом Кукулькана в Чичен-Ице помогли археологам найти загадочный заблокированный проход в его стенах, который они могут вскрыть в ближайшее время. Об этом сообщает "Информатор".

“Мы смогли проникнуть в пещеры под храмом Кукулькана через его склеп, и обнаружили там заблокированный проход, который был закрыт, вероятно, самими индейцами майя. В ближайшее время мы вернемся туда и, возможно, вскроем проход и попытаемся понять, куда он ведет и связан ли он с храмовым резервуаром”, – заявил газете El Universal Гильермо де Анда (Guillermo de Anda), один из руководителей инициативы Great Mayan Aquifer Project.

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество “мертвых городов” и памятников культуры на полуострове Юкатан, внезапно исчезнув с лица Земли примерно в девятом веке нашей эры, когда большинство городов-государств майя были покинуты их жителями.

Причины этого цивилизационного коллапса до сих пор являются предметом споров среди ученых.