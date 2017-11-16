В Грузии священники выбрали необычную форму общения с паствой

Священнослужители в Кахети выбрали необычную форму общения с паствой.

Как сообщает "Грузия Онлайн", в Гурджаани в воздухе над средней школой появился вертолет, с которого священнослужители благословили собравшихся во дворе учеников. После ритуала сбросили им угощения в виде конфет.

Как заявил отец Иоанн, он попросил директора учебного заведения вывести учеников на улицу.

«В следующем году и в других школах будем благословлять с воздуха, а потом раздадим конфеты», – отметил он.

Примечательно, что вертолет отцу Иоанну предоставила служба пограничной полиции Грузии.

В связи с инцидентом, по решению руководства МВД Грузии, уже освободили с занимаемой должности высокопоставленного сотрудника службы пограничной полиции. Дело в том, что допускать посторонних людей на борт служебного вертолета запрещается.

Генеральная инспекция уже ведет расследование по данному факту.