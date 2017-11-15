В Милане в церкви Святого Павла сыграли в теннис

В здании церкви Обращения Святого Павла в историческом центре Милана сыграли в теннис. Об этом сообщает «Лентач» на странице в Фейсбук.

Художник Асад Раза объясняет свою инсталляцию так: «Я хочу пересмотреть роль церкви, как места общения с представителями высших иерархий, и подчеркнуть ее роль в качестве пространства двустороннего обмена и отдыха».

Местные верующие поддерживают инициативу.