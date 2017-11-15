В США бывшие полицейские создали "Божию армию"

Бывшие полицейские в США создали добровольческую «Божью армию» и патрулируют улицы с надписью «Иисус» на груди для охраны правопорядка. Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на worldreligionnews.

Костяк добровольческой «Божьей армии» составляют бывшие полицейские, но к ним уже примкнуло немало отставных военнослужащих и просто общественных активистов.

«Божья армия», в составе которой на сегодня уже 50 человек, была создана бывшим следователем полиции Нью-Йорка Ричардом Тамайо (Richard Tamayo) для охраны порядка на общественных началах. Добровольцы-правоохранители патрулируют улицы в униформе, напоминающей полицейскую форму, но с именем Иисуса на груди, и имеют право на ношение оружия. Согласно уставу организации, они несут службу «во имя защиты Царства Божия на земле как армия миссионеров, призванных охранять порядок на улицах городов и сел во славу Божию».

Все члены группы глубоко веруют во Христа, и многие из них несут службу без оружия, полагаясь более на духовную силу, чем силу оружия.