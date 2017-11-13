Церковь в Техасе, в которой были расстреляны верующие, превратили в мемориал

В церкви техасского города Сазерленд Спрингс, где Девин Келли 5 ноября расстрелял прихожан, открылся мемориал памяти жертв трагедии. Тогда во время воскресной службы в баптистской церкви вооруженный мужчина открыл огонь по прихожанам, сообщает «ZN.UA».

Мемориал представляет собой ряды стульев белого цвета, выставленные перед алтарем. На каждом из них закреплена роза и написано имя одной из жертв трагедии.

Мемориал открыт для всех желающих почтить память погибших.