В Техасе хотят снести церковь на месте трагедии, где погибли 26 прихожан

Баптистская церковь в Сазерленд-Спрингсе (штат Техас), где в результате стрельбы 5 ноября погибли 26 прихожан, может быть снесена. Об этом сообщает mignews.com со ссылкой на телекомпанию NBC.

Пастор Фрэнк Померой, чья 14-летнея дочь Анабелль погибла тем утром, заявил, что "возможно для церкви лучше будет снести здание".Померой также предложил "превратить этот небольшой участок в мемориальный сад" и построить церковь в другом месте.

"Церковь – это люди, а не здание", - отметил Померой.

"Пастор Померой выразил свое желание, однако члены церкви еще не приняли окончательное решение. Я думаю, что они согласятся с этой инициативой. Он отметил, что в городской черте подыщут подходящее место для нового храма. Верующие со всей страны уже выразили готовность пожертвовать на его строительство", - цитирует телеканал официального представителя конвенции.

Он отметил, что в городской черте подыщут подходящее место для нового храма. Верующие со всей страны уже выразили готовность пожертвовать на его строительство.

В минувшее воскресенье Девин Келли, вооруженный винтовкой Ruger, вошел в помещение Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе и открыл стрельбу по прихожанам. В результате 26 человек были убиты, 20 получили ранения. Келли после бойни был ранен в перестрелке с местным жителем, после чего покончил с собой.