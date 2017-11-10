Ученые Кембриджского университета установили дату остановки солнца Иисусом Навином
Учёные Кембриджского университета рассчитали дату остановки солнца Иисусом Навином.
Согласно расчётам учёных, это событие произошло 30 октября 1207 года до Р.Х., сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "TheTimesofIzrail". Британские учёные считают, что в этот день состоялось самое раннее из дошедших до нас упоминаний о солнечном затмении.
В десятой главе Книги Иисуса Навина повествуется о борьбе евреев с пятью царями – завоевателями Ханаана. Во время битвы Иисус Навин вознёс Богу мольбу – остановить солнце и луну, чтобы добиться разгрома объединённого войска противника.
В своём заключении британские исследователи пишут, что, по их мнению, в Библии описывается не остановка светил, а их затмение: исходя из современного перевода, солнце и луна не «остановились», а «остановили свечение».
При этом один из исследователей утверждает, что в древнееврейском языке слово «остановка» - того же корня, что и «затмение».
Учёные выяснили, какие солнечные затмения происходили в 1500-1050 гг. до Р.Х.
Единственным из наблюдавшихся на земле Ханаанской за данный период затмение произошло 30 октября 1207 г. до Р.Х. Тогда луна находилась в большом отдалении, а солнце напоминало огненную печать.