В Египте проводят ДНК-тесты для идентификации останков коптских мучеников

Власти Египта поручили провести ДНК-тесты для идентификации останков коптских мучеников, обезглавленных джихадистами в Ливии, а затем их останки будут торжественно погребены в храме-усыпальнице на родине. Об этом сообщает Православие.By со ссылкой на fides.

Ранее сообщалось, что останки 21 коптских христиан были обнаружены в начале октября в Ливии, близ приморского города Сирта. Родственники ливийских великомучеников получили приглашения от министерства медицины посетить медицинскую лабораторию в городе Минья для сдачи биологического материала на определение ДНК – с целью идентификации останков их сыновей и отцов, погибших смертью мучеников. Все родственники мучеников, по сообщениям египетской прессы, выразили готовность пройти тесты и надежду, что медицинские исследования помогут идентификации тел их родных перед захоронением в храме-усыпальнице, уже выстроенном в селении Самалут.

Как известно, 6 октября власти Египта сообщили об обнаружении 21 обезглавленных тел коптских христиан. Руки казненных были скручены сзади, их головы казненных были обнаружены в том же захоронении, а на телах были те самые оранжевые одеяния, которые весь мир видел в интернете на садистском видео, снятом палачами во время казни в феврале 2015 года. Через неделю после казни, как известно, патриарх Коптской христианской церкви Тавадрос II внес имена казненных в «Синахариум», книгу Святых Великомучеников Коптской христианской церкви, и постановил, что день их поминовения будет ежегодно отмечаться церковью 15 февраля.