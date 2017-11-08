В Иерусалиме археологи обнаружили винодельню библейского Навуфея

Археологи обнаружили винодельню библейского Навуфея, того самого, чей виноградник возжелал царь Ахав.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristiantoday", новое открытие археологов можно рассматривать как подтверждение известной библейской истории о винограднике Навуфея, изложенной в Третьей Книги Царств (глава 21): «…у Навуфея Изреелитянина в Изреели был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского… И сказал Ахав Навуфею: отдай мне свой виноградник…а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или… серебра, сколько он стоит…». Когда Навуфей отказал Ахаву («сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!»), тот «лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел». После чего Иезавель, жена Ахава, оклеветала Навуфея, обвинив его в богохульстве и добилась его казни, но богобоязненный Ахав так и не смог овладеть виноградником, ибо Илия возвестил ему о гневе Господнем и отмщении роду его. С тех пор «виноградник Ахава» вошел в пословицу как символ желанного, но недостижимого счастья.

Изреельская долина, упоминаемая в Библии, она же Ездрелонская долина или долина Мегиддо в Нижней Галилее в Израиле, с 2012 исследуется группой археологов под руководством Нормы Франклин (Norma Franklin), сотрудницы университета Хайфы и Дженни Эбелинг (Jennie Ebeling) из университета города Эвансвиль в штате Индиана (США). В этой долине происходили многие библейские события, в частности излагаемые в Ветхом Завете. Именно здесь, в долине Мегиддо, Гидеон нанес поражение мадианитянам и амалекитянам, как о том повествует Книга Судей, и от имени этой долины и происходит название «Армагеддон», означающее место последней битвы сил добра с силами зла в конце времён и упоминаемое в Апокалипсисе Иоанна Богослова.

Пять лет назад Франклин с коллегами впервые применила для исследований так называемый LiDAR, лазерный метод съемки местности, с помощью которого удалось обнаружить «несколько древних объектов», которые были определены как остатки древней винодельни. В ходе раскопок было обнаружено несколько «винных и оливковых прессов, и в том числе «самый крупный винный пресс, найденный на территории Израиля за всю историю раскопок». По словам доктора Франклин, удалось также обнаружить более сотни больших кувшинообразных емкостей, вырубленных в камне, которые явно служили для хранения вина.

Каким же образом удалось обнаружить винодельню? Оказывается, археологи воспользовались ветхозаветным текстом для получения «важной информации о возможном местоположении винодельни», по словам доктора Франклин. «Описанная в Библии история, по всей видимости, отражает реальные события, имевшие место в Изреельской долине, – заявила доктор Франклин.