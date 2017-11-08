В Нигерии трое из похищенных британских миссионеров освобождены, один – убит

Один из четырех британских миссионеров, похищенных в Нигерии три недели назад, убит, трое остальных – освобождены. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today".

Имя погибшего – Иэн Сквайр. Похищенные вместе с ним 14 октября Дэвид и Ширли Донован и Аланна Карсон вышли на свободу и вернулись домой в целости и сохранности.

Родственники бывших пленников выступили с заявлением, в котором благодарят власти Великобритании и Нигерии за участие в освобождении своих близких.

Четверо граждан Соединенного Королевства были захвачены в плен в отдаленном районе южного штата Дельта, где они осуществляли раздачу материальной помощи местным жителям.

Похищение с целью получить выкуп стало в последние годы распространенным явлением на юге Нигерии. Хотя подробности освобождения неизвестны, по всей видимости, британцы были захвачены именно с этой целью.

По словам нигерийского судьи Тео Факамы, жители региона, в котором произошел инцидент, были очень опечалены похищением англичан, поскольку эти люди оказывали им реальную помощь.