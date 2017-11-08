В Испании из 100-летней церкви сделали скейт-парк
13:05, 08 ноября 2017Мир
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Фото: facebook.com / Мир проектов
В Испании столетнюю церковь переоборудовали под скейт-парк. Об этом сообщает "Мир проектов".
Церковь Санта-Барбара в испанском городке Льянера была построена по проекту архитектора Мануэля дель Бусто в 1912 году. В течение многих лет здание было заброшено и постепенно начало разрушаться, пока инициативная группа Church Brigade не занялась спасением постройки, превратив ее в скейт-парк.
Стены и потолки расписал известный испанский уличный художник Okuda San Miguel. Фирменные геометрические фигуры художника вместе с лучами солнца буквально взрываются яркими цветами перед глазами катающихся скейтбордистов.
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