В Испании из 100-летней церкви сделали скейт-парк

В Испании столетнюю церковь переоборудовали под скейт-парк. Об этом сообщает "Мир проектов".

Церковь Санта-Барбара в испанском городке Льянера была построена по проекту архитектора Мануэля дель Бусто в 1912 году. В течение многих лет здание было заброшено и постепенно начало разрушаться, пока инициативная группа Church Brigade не занялась спасением постройки, превратив ее в скейт-парк.

Стены и потолки расписал известный испанский уличный художник Okuda San Miguel. Фирменные геометрические фигуры художника вместе с лучами солнца буквально взрываются яркими цветами перед глазами катающихся скейтбордистов.