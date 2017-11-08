В церкви в Галилее обнаружили мозаику V века, которая указывает на высокий статус женщин в Византии

В одной из византийских церквей в западной Галилее израильские археологи обнаружили мозаику V века, которая свидетельствует о высоком статусе женщин в ранней христианской церкви. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel".

Греческая надпись на мозаике гласит, что некая Сусанна (или Шошанна) была среди меценатов строительства церкви. То, что женщина упоминается независимо от мужа, отца или другого мужчины-опекуна, — необычно для патриархального общества Византии.

Многие историки считают, что женщины играли важную роль в становлении христианской церкви. Они обращались в христианство чаще, чем их родственники мужского пола.

Глава Института археологии Галилеи Мордехай Авиам, который руководил раскопками, предположил, что Сусанна «была независимой женщиной, которая жертвовала деньги церкви, и это проливает свет на жизнь галилейской деревни». Вместе с коллегой Якобом Ашкенази Авиам изучает жизнь христианских общин античного периода на территории Галилеи. Другие надписи, найденные археологами, свидетельствуют о том, что жившие здесь люди были иудеями, принявшими христианство.