Глава англиканской церкви во время визита в Москву надеется на встречу Путиным

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби планирует приехать 20 ноября в Москву для встречи с Патриархом Кириллом.

Официальный трехдневный визит станет ответным – осенью 2016 года Джастин Уэлби принимал главу РПЦ и российскую делегацию в своей лондонский резиденции, Ламбетском дворце, сообщает сайт Ино.ТВ, со ссылкой на The Times.

Представители англиканской церкви надеются, что архиепископ будет приглашён к российскому президенту в качестве ответного жеста за прошлогоднюю встречу патриарха с британской королевой в Лондоне. Но в день визита Путина в столице не будет, отмечает издание.

The Times признаёт: «Визит представляет большие трудности, но имеет большую потенциальную выгоду».

Главными темами переговоров духовных лидеров станут помощь христианам Ближнего Востока, а также более тесное сотрудничество церквей по социальным и моральным вопросам. Кроме того, британская делегация планирует поднять вопросы об отношении к женщинам-священникам, абортам и гомосексуализму.

В рамках визита Архиепископа Кентерберийского в Россию также состоится назначение нового капеллана Англиканской церкви святого Андрея в Москве – им станет преподобный Малкольм Роджерс.