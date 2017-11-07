Президент Египта пообещал, что будет защищать христиан

Президент Египта пообещал, что он будет и впредь защищать христиан, живущих в его стране. Абдель Фаттах ас-Сиси сделал это заявление 3 ноября в Каире в ходе встречи с лидерами евангеликов из США, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today".

Отвечая на вопросы журналистов после встречи, баптистский пастор Тони Перкинс, президент Совета исследования семьи, заявил: «Я высоко ценю возможность встретиться с президентом ас-Сиси, чтобы обсудить с ним ту обеспокоенность, которую мы, американские евангелики, испытываем по поводу положения религиозных меньшинств в Египте – в особенности, наших братьев и сестер во Христе».

В американскую делегацию также вошли: известный защитник религиозных свобод, неофициальный советник администрации Трампа Джонни Мур, писатель-евангелик Джоэл Розенберг, писатель, уроженец Египта Майкл Юсеф и бывшая кандидат в президенты от республиканской партии, член конгресса Мишель Бахман.

В беседе также принял участие пастор Андреа Заки, лидер протестантской общины Египта. Организатором встречи стал Розенберг, который встречался с ас-Сиси, когда египетский лидер посещал с визитом США в апреле этого года.

По словам Розенберга, живущего в Иерусалиме, египетское руководство всерьез заинтересовано в установлении дружеских отношений с евангельскими христианами. «Планировалось, что мы проведем с президентом час, а на деле вышло три часа», - добавил он.

Хотя христиане в Египте до сих пор подвергаются преследованиям, президент пытается изменить ситуацию, считает Розенберг. «Когда мы заговорили на эту тему, он сказал: "На христиан нападают, но мы боремся с радикальными исламскими террористами, которые представляют угрозу как для христиан, так и для мусульман. Мы делаем определенные вещи, чтобы помочь христианам, чтобы сделать их полноправными египтянами. Они не граждане второго сорта. Мы не хотим думать о наших гражданах как о христианах или мусульманах. Мы хотим думать о них как о египтянах"», - сказал Розенберг.

Со своей сторны, Джонни Мур охарактеризовал ас-Сиси как «великого, великого лидера», напомнив, что в 2013 году, после христианских погромов, прокатившихся по Египту, он дал обещание восстановить пострадавшие церкви. «Он сделал это, - добавил Мур. – И он сказал нам, что это никогда не повторится. До тех пор, пока он у власти, это не повторится».