В Великобритании десятки церквей и школ будут подсвечены красным, в память о современных мучениках

Более тридцати соборов, церквей и школ по всей Великобритании примут участие в акции «Красная среда» 22 ноября. В этот день – по призыву международного благотворительного фонда «Помощь Церкви в нужде» они включат красную подсветку, чтобы напомнить о подвиге христиан, подвергающимся гонениям в наши дни, сообщает "Благовест-Инфо".

Задача акции – поддержать веру и терпимость в обществе, выразит солидарность с жертвами преследований, сказать «нет» насилию и притеснениям, совершаемым во имя религии.

Принять участие в акции могут не только здания, которые будут подсвечены красным, но и отдельные люди: организаторы просят их надеть в этот день что-то красное.

Среди британских храмов, которые включат красную подсветку 22 ноября – собор св. Марии в Эдинбурге, собор св. Маргариты в Эйре, собор св. Марии в Рэксхеме, собор св. Мирина в Пейсли, собор св. Иоанна Крестителея в Норвиче. В Бирмингеме красным светом озарятся стены двух соборов: католического – во имя св. Чада и англиканского – посвященного св. Филиппу.

По центру Лондона в этот день будет курсировать красный автобус с девизом «Красной среды»: «Встань за веру и свободу!». Планируется, что он будет делать остановки у таких достопримечательностей английской столицы, как собор св. Павла, церковь св. Мартина в Полях, Трафальгарская площадь и Ламбетский дворец. Завершится маршрут около залитого красным светом Вестминстерского аббатства.