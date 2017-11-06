В Лондоне через 500 лет после Лютера англиканские священники вывесили на дверях собора свои тезисы

Следуя примеру Мартина Лютера, консервативные англиканские священники вывесили на дверях собора св. Павла в Лондоне текст, в котором, в частности, критикуют смягчение позиции Церкви Англии по однополым бракам. Акция состоялась в дни, когда протестантский мир празднует 500-летие начала Реформации, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today".

Текст, приколотый к дверям главного собора Лондона и ряда других англиканских соборов, провозглашает консервативные ценности. Документ, впервые опубликованный еще в 2015 году и получивший название «Саутворкской декларации», подписали более 60 священников Церкви Англии. Авторы призывают епископов «вновь обрести доверие англикан, верующих в Библию» и «избежать раскола в Церкви».

«500 лет назад Мартин Лютер приколол к двери немецкой церкви 95 тезисов, - говорится в тексте. – Он сделал это потому, что Церковь подверглась разложению. Сегодня мы прикрепляем эту Декларацию на двери собора здесь, в Англии, потому что Установленная Церковь в нашей стране тоже подвергается разложению».

Авторы декларации с тревогой отмечают, что либеральные идеи укоренились в англиканской среде уже так глубоко, что служителями Церкви теперь могут быть лица, состоящие в «ответственных однополых связях». Такой подход «ослабляет и разрушает Церковь», убеждены авторы текста.

Листы бумаги с заявлениями консерваторов были сначала – вечером во вторник – прикреплены к дверям двух соборов Лондона – св. Павла и Саутуоркскому. На следующий день они появились у входа в соборы Рочестера и Херефорда.