Стрельба в Техасе: людей застрелили в церкви
22:44, 05 ноября 2017Мир
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В США, на юге Техаса, в местной церкви неизвестные открыли стрельбу. По данным агентства Associated Press, погибли несколько человек. "Местные СМИ сообщают, что несколько человек застрелили в церкви в Южном Техасе", – говорится в сообщении.
Как сообщает Daily Mail, стрельба произошла около 10.30 утра в Первой баптистской церкви Сазерленд-Спрингс.
По данным свидетелей, среди погибших двухлетний ребенок. Количество погибших уточняется, пока известно о 16 пострадавших.
Телеканал KSAT сообщает, что было привлечено не менее шести вертолетов для перевозки жертв в больницу.
Как сообщает "Голос Америки", стрелявший был схвачен полицией. Судя по сообщениям местных СМИ, он мертв.
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