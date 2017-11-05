Стрельба в Техасе: людей застрелили в церкви

В США, на юге Техаса, в местной церкви неизвестные открыли стрельбу. По данным агентства Associated Press, погибли несколько человек. "Местные СМИ сообщают, что несколько человек застрелили в церкви в Южном Техасе", – говорится в сообщении.

Как сообщает Daily Mail, стрельба произошла около 10.30 утра в Первой баптистской церкви Сазерленд-Спрингс.

По данным свидетелей, среди погибших двухлетний ребенок. Количество погибших уточняется, пока известно о 16 пострадавших.

Телеканал KSAT сообщает, что было привлечено не менее шести вертолетов для перевозки жертв в больницу.

Как сообщает "Голос Америки", стрелявший был схвачен полицией. Судя по сообщениям местных СМИ, он мертв.