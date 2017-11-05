Патриарх Феофил предупреждает об угрозе нового закона о конфискации церковных земель в Израиле

Православный патриарх Иерусалимский предупреждает об очередной попытке выдавить христианские церкви из Иерусалима, поскольку в Израиле готовится закон, дающий возможность конфискации церковных земель, сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday.

Патриарх Иерусалимский Феофил заявил об этой опасности, выступая в Вестминстерском соборе сразу после своей встречи с католическим архиепископом Вестминстера кардиналом Винцентом Николсом, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, а также другими высшими духовными лицами.

Патриарх Феофил неоднократно выступал в парламенте Израиля по вопросам «положений статус-кво Святой земли», то есть собрания правил пользования святыми местами во всем Старом Городе Иерусалима, которые, в частности, гарантируют доступ к святыням верующих разных религий. В этом его поддерживают и другие лидеры местных христианских общин, которые недавно уже предупреждали,что «любое посягательство на незыблемость положений статус-кво может привести к серьезным и непредсказуемым последствиям, которые крайне нежелательны в нынешней атмосфере растущей религиозной напряженности».

Но недавно 40 членов израильского кнессета выдвинули и подписали законопроект, ограничивающий права церквей на свободное распоряжение своими землями и угрожающий их конфискацией в пользу государства Израиль. В проекте закона предусматривается положение, согласно которому государство может конфисковать земли, сдаваемые церквями в аренду третьим сторонам.

Патриарх Феофил месяц назад встречался с Папой Франциском в Ватикане, и тот подтвердил, что «Положения статус-кво Святого Города следует сохранять и защищать, это великое и святое место, где все общины должны сосуществовать в мире и согласии; а иначе бесконечная спираль страданий никогда не прекратится для всех нас».

«Для нас большая честь сегодня встретиться с вами от лица всех христианских общин Святого Города Иерусалима, колыбели христианства и нашей Церкви, которая прослеживает свои единые и ненарушимые корни до первых лет зарождения христианства в первом веке, – сказал патриарх Феофил в своей речи перед журналистами. – Лидеры всех христианских общин в Святой Земле поручили нам донести до мира нашу обеспокоенность и поведать о тех трудностях, которые ныне создаются для всех христианских общин в Иерусалиме».

«С недавних пор мы видим возобновление посягательств, которые угрожают христианскому присутствию в Святой Земле и могут нарушить мирное сосуществование разных религий в Святом Городе Иерусалиме. Положения статус-кво, гарантирующие возможность иудеям, христианам и мусульманам мирно и дружно жить, трудиться и процветать всем вместе в Иерусалиме, как это было многие века, сегодня под угрозой. Эти положения, защищавшие свободу вероисповедания и свободный доступ ко всем святым местам города для всех и каждого, сегодня в опасности. Если мы сегодня не ответим немедленными действиями, завтра может быть поздно, а результаты будут совершенно катастрофическими» – отметил Патриарх.

«До недавних пор мы хранили безмолвие и терпеливо сносили злобные нападки на нас и нашу Церковь. Чуть не каждый день мы сталкивались и сталкиваемся с новыми ложными обвинениями, подозрениями и клеветническими измышлениями. Очернители давно уже зарятся на наше наследие и пытаются всячески расколоть наше единство. Но сегодня, следуя нашему великому призванию и служению Господу нашему, мы решились не терпеть и не молчать более, а возвысить наш голос и твердо заявить: хватит, наше терпение кончилось».

Сегодня греко-православный патриархат в Иерусалиме подвергается нападкам сразу с двух сторон. Палестинские христиане со своей стороны обвиняют Патриарха и его сторонников в том, что Церковь только прикрывается жалобами на притеснения, а на самом деле давно продала свою собственность и земли израильским «иудеям»; а с другой стороны, экстремисты из числа израильских поселенцев стремятся вытеснить Церковь и всех прочих неевреев из Старого Города. Представитель Патриарха Феофила отметил также, что законопроект, поданный в кнессет, был подготовлен по инициативе местных иудейских поселенцев, которые стали еще более агрессивными при новом правительстве под руководством Беньямина Нетаньяху, власть которого во многом опирается на иудейских ортодоксов и радикалов.

«Мы молимся Господу Всемогущему, чтобы он укрепил нас и нашу братию в эти жестокие и трудные времена, – сказал Патриарх в заключение своей речи. – Мы возносим хвалы Господу, вложившему в наши сердца решимость бороться и выступать с этими заявлениями перед миром. Мы верим в успех нашего дела и восстановление справедливости, чтобы мир Господень и его благословение и далее пребывали с нами в Святой Земле».