В США все больше людей интересуются магией вместо религии

Опрос показал: более половины молодых людей в США считают, что астрология - это наука. Доходы от индустрии оккультных услуг, таких как гадание по картам Таро, хиромантия, медиумы и астрология, выросли на 2% за четыре года в период между 2011 и 2016 годами и составили два миллиарда долларов, сообщает "Седмица".

Большинство молодежи относятся к либеральной культуре, однако отдельные группы придерживаются более консервативных взглядов. Исследования, проведенные некоторое время назад в США, показали, что 48% молодых людей - верующие, 20% - атеисты, 32% - агностики. Популярны идеи буддизма и кармы, неоязычество, скрещивание философских и монотеических взглядов, вера во внеземные цивилизации и эзотерика.