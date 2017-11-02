Археологи обнаружили скелет беременной египтянки в "Копях царя Соломона"

Команда археологов из Тель-Авивского университета обнаружила 3200-летний скелет беременной египтянки в долине Тимна на юге Израиля. Этот участок известен как месторасположение «копей царя Соломона», сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post".

Находка удивила ученых, так как в этой долине никто не селился и здесь редко можно раскопать человеческие останки.

В XIX веке в долину Тимна приезжало много кладоискателей в поисках алмазных рудников царя Соломона, пока ученые не выяснили, что на самом деле здесь расположены древнеегипетские медные копи.

В последний раз человеческие останки здесь находили в 1964 году. В долине нет воды, и сюда приезжали только добывать медь. Пустые захоронения, по мнению ученых, говорят о том, что людей хоронили здесь временно, а затем кости забирали домой.

У найденного скелета сохранилась только нижняя половина, в том числе остатки плода. Женщина умерла в возрасте около 20 лет, когда была на третьем триместре беременности.

Вместе с ней в могиле нашли две стеклянные бусины, фрагменты музыкальных инструментов и изображение женщины, играющей на систре. Египтолог Тель-Авивского университета Дебора Суинни объяснила, что ритуальные бусины свидетельствуют, что женщина могла быть служительницей построенного неподалеку храма богини Хатхор, покровительницы горняков.

«Очевидно, она умерла здесь и ее похоронили недалеко от храма, чтобы ее защищала Хатхор […] Возможно, она была достаточно смелой, чтобы уйти так далеко от дома, что было редкостью для египетских женщин. Но ей не суждено было вернуться», - предположила Суинни.